23 Temmuz 2019, Salı

GALATASARAY

Fernando sınıfta kaldı

Fernando sınıfta kaldı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.07.2019

Galatasaray'dan 4.5 milyon euro'ya 'ya transfer olan sınıfta kaldı. as.com'da futbolcunun performansının hayal kırıklığı yaşattığı ve yerine Gudelj'in alınmasının gündemde olduğu kaydedildi.

Galatasaray'dan 4.5 milyon euro'ya 'ya transfer olan sınıfta kaldı. as.com'da futbolcunun performansının hayal kırıklığı yaşattığı ve yerine Gudelj'in alınmasının gündemde olduğu kaydedildi.
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