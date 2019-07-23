23 Temmuz 2019, Salı

GALATASARAY

Mitroglou kapıya doğru

Mitroglou kapıya doğru
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.07.2019

Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında Marsilya'dan kiraladığı 'nun kamp döneminden gösterdiği performans hayal kırıklığı yarattı. , golcü ile bir görüşme yapacak.

Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında Marsilya'dan kiraladığı 'nun kamp döneminden gösterdiği performans hayal kırıklığı yarattı. golcünün aynı şekilde devam etmesi durumunda 'in kendisini takımdan göndermek için bir görüşme yapacağı iddia edildi. 'un istediği Mitroglou, Galatasaray'dan yıllık 2.7 milyon alacağı için ayak diretiyor.
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