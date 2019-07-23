23 Temmuz 2019, Salı
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Mitroglou kapıya doğru
Giriş Tarihi: 23.07.2019
Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında Marsilya'dan kiraladığı Mitroglou'nun kamp döneminden gösterdiği performans hayal kırıklığı yarattı. Terim, Yunan golcü ile bir görüşme yapacak.
Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında Marsilya'dan kiraladığı Mitroglou'nun kamp döneminden gösterdiği performans hayal kırıklığı yarattı. Yunan golcünün aynı şekilde devam etmesi durumunda Terim'in kendisini takımdan göndermek için bir görüşme yapacağı iddia edildi. Olympiakos'un istediği Mitroglou, Galatasaray'dan yıllık 2.7 milyon alacağı için ayak diretiyor.
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