23 Temmuz 2019, Salı

GALATASARAY

Emre Mor: Lütfen artık durun

Emre Mor: Lütfen artık durun
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.07.2019

Galatasaray'a transferi yılan hikayesine dönen Emre Mor, kendi adına konuşan tüm menajerlerin artık bu duruma bir son vermesini istedi. Yıldız oyuncu, sosyal medyadan menajeriyle ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray'a transferi yılan hikayesine dönen Emre Mor, kendi adına konuşan tüm menajerlerin artık bu duruma bir son vermesini istedi. Son olarak kendisi adına açıklamalarda bulunan ve transferle ilgili sorunu çözeceklerini söyleyen Serhat Yılmaz'a tepki gösteren yıldız oyuncu, "Serhat Yılmaz'ı tanımıyorum, o benim menajerim değil. İsmini hiç duymadım! Lütfen bu gereksiz iddialara son verin. Benimle konuşmuş gibi davranan tüm menajerler artık durun! Benim takımımda Johan Wins'ten başkası yok" dedi.

REDDEDİLDİ
Emre Mor'un transferiyle ilgili bir iddia da Mundo Deportivo'dan geldi. Haberde, Galatasaray, Celta Vigo'ya yaklaşık 2 milyon euro bonservis ve bir sonraki satıştan yüzde 50 pay teklifi yaptı ancak İspanyol kulübü bunu kabul etmedi.
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