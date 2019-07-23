23 Temmuz 2019, Salı

GALATASARAY

Josef de Souza kabul etti

Josef de Souza kabul etti
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.07.2019

Fenerbahçe'den geçen sezon 'ye transfer olan Josef de , Galatasaray yolunda... Al Ahli ile parasal sorunlar yaşayan Brezilyalı, Galatasaray’a ‘Evet’ dedi.

Fenerbahçe'den geçen sezon 'ye transfer olan Josef de , Galatasaray yolunda... Sarı-kırmızılı yönetim 'nun boşluğunu doldurmak amacı ile Brezilyalı yıldız ile transfer görüşmelerine başlamıştı. Yapılan görüşmler sonucunda Cimbom, Brezilyalı oyuncu ile senelik 2.6 milyon euro garanti paraya el sıkıştı. Josef de Souza'yı ikna eden Galatasaray yönetiminin Al Ahli ile Josef'in kiralanması konusunda görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

ARABİSTAN'DA NE YAPTI?
30 yaşındaki Josef de Souza, geçtiğimiz sezon Al Ahli ile Arabistan Ligi'nde 15 karşılaşmada 1.241 dakika süre aldı ve takımı adına 1 gol kaydetti.
Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe forması ile Süper Lig'de toplamda 136 maça çıktı ve 16 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
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