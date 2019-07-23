Cuellar’dan sıcak mesaj
Galatasaray'ın listesinde yer alan ön libero adaylarından Gustavo Cuellar'dan olumlu mesajlar geliyor.
Galatasaray'ın listesinde yer alan ön libero adaylarından Gustavo Cuellar'dan olumlu mesajlar geliyor. Flamengo forması giyen 26 yaşındaki futbolcu için de görüşmeler sürerken, Cuellar'ın Avrupa'da futbol oynamak istediği ve Şampiyonlar Ligi'ni hedeflemesi nedeniyle Galatasaray'a sıcak baktığı öğrenildi. Deportivo Cali altyapısından yetişen Kolombiyalı futbolcu, 2016 yılında 1.8 milyon euro karşılığında Flamengo'ya transfer olmuştu.
YENİ PİTBULL MU?
2016 yılından beri Flamengo formasını giyen Cuellar, 2019 yılında 12 karşılaşmaya çıktı. Sert oyun stili ile bulunan oyuncu, 'Pitbull' lakabıyla anılıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"