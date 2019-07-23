‘10 milyon’ şartı
Galatasaray yönetimi, Mbaye Diagne'nin transferi Al Nassr kulübü ile görüşmelerini sürdürürken, pazarlıklar kıran kırana geçiyor. Diagne için Al Nassr ile görüşen Galatasaray, peşin miktarını değiştirdi.
Galatasaray yönetimi, Mbaye Diagne'nin transferi Al Nassr kulübü ile görüşmelerini sürdürürken, pazarlıklar kıran kırana geçiyor. Senegalli futbolcu için 14 milyon euro nakit isteyen yönetim, Araplardan gelen ısrarlı talep sonrasında ödeme planını esnetti. Sarı-kırmızılılar, bonservis ücretinin 10 milyon euro'sunu nakit, kalan 4 milyon euro'sunu ise taksitle alabileceklerini iletti. Al Nassr yönetiminin bu ödeme planını kabul etmesi halinde transfer tamamlanacak.
BİTECEK
Diagne'yi transfer etmek isteyen Al Nassr, Suudi Arabistan Spor Bakanlığının kulüplere maddi destek sağlama kararının ardından görüşmelerini hızlandırdı. Bu hafta yıldız oyuncunun transferinde sona gelinmesi bekleniyor.
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