Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması! "Bonservissiz gelecek..."

Galatasaray'ın transfer etmek için girişimlerini sürdürdüğü Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile ilgili olarak menajer Ahmet Bulut, açıklama yaptı.

Kolombiyalı golcünün sarı kırmızılılara transferini değerlendiren Bulut, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Falcao'nun Galatasaray'a transferi kolay bir transfer değil ama adım atıldı. Her şey çok sıcak. Transferin olma ihtimali yüzde 50. Bonservissiz gelecek diye bir şey yok." ifadelerini kullandı.