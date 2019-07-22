22 Temmuz 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması! "Bonservissiz gelecek..."

Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması! Gerçekleşme ihtimali...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 Giriş Tarihi: 22.07.2019

'ın etmek için girişimlerini sürdürdüğü Kolombiyalı golcü ile ilgili olarak menajer , açıklama yaptı.

Kolombiyalı golcünün sarı kırmızılılara transferini değerlendiren Bulut, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Falcao'nun 'a transferi kolay bir değil ama adım atıldı. Her şey çok sıcak. Transferin olma ihtimali yüzde 50. Bonservissiz gelecek diye bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması! Gerçekleşme ihtimali...

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