22 Temmuz 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Parası ödendi

Parası ödendi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.07.2019

, Galatasaray'ın ön libero adaylarından Josef de 'yı göndermeye sıcak bakmıyor. bu nedenle sarıkırmızılıların kiralamak istediği oyuncunun birikmiş alacaklarını ödedi.

, Galatasaray'ın ön libero adaylarından Josef de 'yı göndermeye sıcak bakmıyor. bu nedenle sarıkırmızılıların kiralamak istediği oyuncunun birikmiş alacaklarını ödedi.
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