22 Temmuz 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Manu kabul etti sıra Fred’de

Manu kabul etti sıra Fred’de
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.07.2019

'nun gidişinin ardından kadrosuna Michael Seri'yi katan sarı-kırmızılılar bu bölge için en az bir oyuncunun daha yolunu gözlüyor. Josef De Souza ve Fejsa ile ilgilendiği iddia edilse de sarı-kırmızılıların asıl hedefi ...

'nun gidişinin ardından kadrosuna Michael Seri'yi katan sarı-kırmızılılar bu bölge için en az bir oyuncunun daha yolunu gözlüyor. Josef De Souza ve Fejsa ile ilgilendiği iddia edilse de sarı-kırmızılıların asıl hedefi ... Manchester United'ın Fred için Galatasaray'a yeşil ışık yakmasından sonra transfer komitesinin, Brezilyalı oyuncuyu ikna etmek için çalışmalar yaptığı ifade ediliyor.
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