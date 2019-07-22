22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Manu kabul etti sıra Fred’de
Giriş Tarihi: 22.07.2019
Fernando'nun gidişinin ardından kadrosuna Michael Seri'yi katan sarı-kırmızılılar bu bölge için en az bir oyuncunun daha yolunu gözlüyor. Josef De Souza ve Fejsa ile ilgilendiği iddia edilse de sarı-kırmızılıların asıl hedefi Fred...
Fernando'nun gidişinin ardından kadrosuna Michael Seri'yi katan sarı-kırmızılılar bu bölge için en az bir oyuncunun daha yolunu gözlüyor. Josef De Souza ve Fejsa ile ilgilendiği iddia edilse de sarı-kırmızılıların asıl hedefi Fred... Manchester United'ın Fred için Galatasaray'a yeşil ışık yakmasından sonra transfer komitesinin, Brezilyalı oyuncuyu ikna etmek için çalışmalar yaptığı ifade ediliyor.
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