22 Temmuz 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Falcao'yu daha yüksek tekliflerin olduğunu da belirten Nicolo Schira, Falcao'nun Monaco'da senelik 9 milyon euro net maaş kazandığını açıkladı.
FALCAO KONUŞTU
Galatasaray'ın gündeminde yer alan Radamel Falcao, Kolombiya'da yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili konuştu. Yıldız oyuncu, "Profesyonelce bir karar almam gerekiyor. Birkaç teklif var ama Monaco ile sözleşmem devam ediyor ve oraya katılmam gerekiyor" dedi.
Monaco, 30 milyon euro karşılığında Milan'dan Andre Silva'yı kadrosuna kattı. Bu gelişmenin ardından Radamel Falcao, Galatasaray'a bir adım daha yaklaştı.
Falcao’nun rakamları ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 22.07.2019
Galatasaray, Monaco'nun yüksek maliyeti nedeniyle göndermek istediği Radamel Falcao ile ciddi bir şekilde anılırken sarı-kırmızılı takımın teklifi de ortaya çıktı
Galatasaray, Monaco'nun yüksek maliyeti nedeniyle göndermek istediği Radamel Falcao ile ciddi bir şekilde anılırken sarı-kırmızılı takımın teklifi de ortaya çıktı. La Gazzetta dello Sport muhabiri Nicolo Schira, Galatasaray'ın yıldız golcüye 5 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme önerdiğini açıkladı.
Falcao'yu daha yüksek tekliflerin olduğunu da belirten Nicolo Schira, Falcao'nun Monaco'da senelik 9 milyon euro net maaş kazandığını açıkladı.
FALCAO KONUŞTU
Galatasaray'ın gündeminde yer alan Radamel Falcao, Kolombiya'da yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili konuştu. Yıldız oyuncu, "Profesyonelce bir karar almam gerekiyor. Birkaç teklif var ama Monaco ile sözleşmem devam ediyor ve oraya katılmam gerekiyor" dedi.
Monaco, 30 milyon euro karşılığında Milan'dan Andre Silva'yı kadrosuna kattı. Bu gelişmenin ardından Radamel Falcao, Galatasaray'a bir adım daha yaklaştı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"