22 Temmuz 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Korkuyorum!

Korkuyorum!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.07.2019

Genk Teknik Direktörü Felica Mazzu, Galatasaray'ın listesinde yer alan Mbwana Ally Samatta'nın geleceği hakkında konuştu.

Genk Teknik Direktörü Felica Mazzu, Galatasaray'ın listesinde yer alan Mbwana Ally Samatta'nın geleceği hakkında konuştu. Mazzu, "Umarım Samatta ve Berge bizimle kalırlar. Sürekli takımda kalmalarını istediğimi ve benim için çok önemli olduklarını bilmelerini sağlıyorum. Ama yine de ayrılmalarından korkuyorum" dedi.
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