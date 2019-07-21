21 Temmuz 2019, Pazar

GALATASARAY

Ne de olsa Aslan

Ne de olsa Aslan
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 21.07.2019

Sarı-kırmızılı formayı giymeden önce kariyerinde kupa olmayan Feghouli, 2019’da 3 önemli zafer yaşadı. Cimbom ile lig ve 'nı kaldıran Cezayirli, Afrika Uluslar Kupası'nda da şampiyonluğa ulaştı.

Sofiane Feghouli kupaya doymadı... 2017-18 sezonu öncesi transfer olduğu Galatasaray ile lig şampiyonluğu yaşayan ve kariyerindeki ilk kupayı kazanan Cezayirli oyuncu, 2019'da coştu. Sarı- kırmızılılar ile Süper Lig ve Ziraat 'nda mutlu sona ulaşan 29 yaşındaki futbolcu, Afrika Uluslar Kupası'nda da zafere koştu. Cezayir ile Afrika'nın en iyisi olan Feghouli, bu sene 3 kupa kaldırma başarısını gösterdi

KUPA CANAVARI
Galatasaray serüveni öncesi kariyerinde kupa olmayan Feghouli, Türkiye'de üst üste iki lig şampiyonluğu yaşadı. Aslan'ın şampiyonluklarında da önemli pay sahibi isimlerden olan tecrübeli oyuncu, Cezayir'in Afrika Kupası zaferinde de başrolü oynadı. Kupada 6 karşılaşmaya da 11'de başlayan Feghouli, 565 dakika kaldığı sahada birer gol ve asistlik performans sergiledi.

İki sezondur Galatasaray forması giyen Feghouli, bu süreçte 71 resmi karşılaşmaya çıktı. Cezayirli yıldız, bu maçlarda 20 kez rakip fileleri havalandırırken, 10 da asist yaptı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'ın B planı hazır! Falcao olmazsa... G.Saray'ın B planı hazır! Falcao olmazsa...
G.Saray'ın eski yıldızından Falcao'ya mesaj! G.Saray'ın eski yıldızından Falcao'ya mesaj!
Diagne sonrası Devler Ligi bombası! İşte 2020 model Aslan... Diagne sonrası Devler Ligi bombası! İşte 2020 model Aslan...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör