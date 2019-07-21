21 Temmuz 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
KUPA CANAVARI
Galatasaray serüveni öncesi kariyerinde kupa olmayan Feghouli, Türkiye'de üst üste iki lig şampiyonluğu yaşadı. Aslan'ın şampiyonluklarında da önemli pay sahibi isimlerden olan tecrübeli oyuncu, Cezayir'in Afrika Kupası zaferinde de başrolü oynadı. Kupada 6 karşılaşmaya da 11'de başlayan Feghouli, 565 dakika kaldığı sahada birer gol ve asistlik performans sergiledi.
İki sezondur Galatasaray forması giyen Feghouli, bu süreçte 71 resmi karşılaşmaya çıktı. Cezayirli yıldız, bu maçlarda 20 kez rakip fileleri havalandırırken, 10 da asist yaptı.
Ne de olsa Aslan
Giriş Tarihi: 21.07.2019
Sarı-kırmızılı formayı giymeden önce kariyerinde kupa olmayan Feghouli, 2019’da 3 önemli zafer yaşadı. Cimbom ile lig ve Türkiye Kupası'nı kaldıran Cezayirli, Afrika Uluslar Kupası'nda da şampiyonluğa ulaştı.
Sofiane Feghouli kupaya doymadı... 2017-18 sezonu öncesi transfer olduğu Galatasaray ile lig şampiyonluğu yaşayan ve kariyerindeki ilk kupayı kazanan Cezayirli oyuncu, 2019'da coştu. Sarı- kırmızılılar ile Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan 29 yaşındaki futbolcu, Afrika Uluslar Kupası'nda da zafere koştu. Cezayir Milli Takımı ile Afrika'nın en iyisi olan Feghouli, bu sene 3 kupa kaldırma başarısını gösterdi
KUPA CANAVARI
Galatasaray serüveni öncesi kariyerinde kupa olmayan Feghouli, Türkiye'de üst üste iki lig şampiyonluğu yaşadı. Aslan'ın şampiyonluklarında da önemli pay sahibi isimlerden olan tecrübeli oyuncu, Cezayir'in Afrika Kupası zaferinde de başrolü oynadı. Kupada 6 karşılaşmaya da 11'de başlayan Feghouli, 565 dakika kaldığı sahada birer gol ve asistlik performans sergiledi.
İki sezondur Galatasaray forması giyen Feghouli, bu süreçte 71 resmi karşılaşmaya çıktı. Cezayirli yıldız, bu maçlarda 20 kez rakip fileleri havalandırırken, 10 da asist yaptı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"