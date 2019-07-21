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GALATASARAY

Galatasaray'da Şener Özbayraklı depremi

Galatasaray'da şok sakatlık!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 Giriş Tarihi: 22.07.2019

, ’nın antrenmanda sağ ayağına aldığı darbe sonrası yapılan tetkiklerinde baş parmak kemiğinde kırık hattı tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"'nın sağ ayağına aldığı darbe sonrası yapılan tetkiklerinde baş parmak kemiğinde ayrılmamış kırık hattı tespit edildi. Tedavisine başlanan oyuncumuz, takımdan ayrı özel bir program dâhilinde çalışmalarına devam edecek."

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