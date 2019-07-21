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Galatasaray'da Şener Özbayraklı depremi
Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 Giriş Tarihi: 22.07.2019
Galatasaray, Şener Özbayraklı’nın antrenmanda sağ ayağına aldığı darbe sonrası yapılan tetkiklerinde baş parmak kemiğinde kırık hattı tespit edildiğini açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Şener Özbayraklı'nın sağ ayağına aldığı darbe sonrası yapılan tetkiklerinde baş parmak kemiğinde ayrılmamış kırık hattı tespit edildi. Tedavisine başlanan oyuncumuz, takımdan ayrı özel bir program dâhilinde çalışmalarına devam edecek."
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