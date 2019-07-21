Galatasaray'da Şener Özbayraklı depremi

Galatasaray, Şener Özbayraklı’nın antrenmanda sağ ayağına aldığı darbe sonrası yapılan tetkiklerinde baş parmak kemiğinde kırık hattı tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Şener Özbayraklı'nın sağ ayağına aldığı darbe sonrası yapılan tetkiklerinde baş parmak kemiğinde ayrılmamış kırık hattı tespit edildi. Tedavisine başlanan oyuncumuz, takımdan ayrı özel bir program dâhilinde çalışmalarına devam edecek."