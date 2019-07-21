Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao, Leipzig'e 3-2 yenildikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Marcao, "Daha yolun başındayız. Sezona güzel gireceğiz" diye konuştu.

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3-2 kaybedilen hazırlık maçında Babel ile dikkat çeken isimlerden olan Marcao, umut saçtı. İlk hazırlık maçını zorlu bir rakibe karşı oynadıklarını söyleyen Brezilyalı, "İstediğimiz performansı tam anlamıyla gösteremedik. Daha yolun başındayız. Yeni sezona da güzel bir başlangıç yapacağız" diye konuştu.