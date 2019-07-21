21 Temmuz 2019, Pazar

GALATASARAY

Babel'in forması garanti

Babel'in forması garanti
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 21.07.2019

Galatasaray'ın yeni transferi , hazırlık kampında dikkat çeken isimlerin başında geliyor. Leipzig maçında fileleri havalandıran ve teknik heyetin yüzünü güldüren Babel'in ilk 11'deki yeri garanti gözüküyor.

Yeni sezon öncesi Galatasaray, taraftarlarını heyecanlandıran transferlerden biri olan , Avusturya kampının öne çıkan ismi oldu. Alman ekibi Leipzig ile önceki gün oynanan ve 3-2 yenildikleri maçta Aslan'ın iki golünü atan Hollandalı, idman performanslarıyla da dikkat çekiyor. Leipzig maçının en çalışkan ismi olan Babel, antrenman verilerinde de takım arkadaşlarının önüne geçti. Kısa sürede teknik direktör 'in gözüne giren yıldız futbolcu, yeni sezon öncesi forması garanti isimler arasında yer alıyor.

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