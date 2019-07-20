20 Temmuz 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Adil Rami için bomba iddia! Fenerbahçe...

Adil Rami için bomba iddia! F.Bahçe...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 20.07.2019 Giriş Tarihi: 20.07.2019

'da forma giyen hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Kulübü tarafından kişisel sorunlarından dolayı disiplin soruşturması geçiren Fransız futbolcunun 'den bir takıma kiralanacağı ifade edildi.

Ligue 1 takımlarından Olympique Marsilya'da forma giyen defans oyuncusu Adil Rami ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ünlü spor gazetesi L'Equipe'in haberine göre deneyimli futbolcu 'den bir takıma kiralık olarak gönderilecek.

Geçtiğimiz haftalarda oyuncu Pamela Anderson'la olaylı ayrılığı gündem olan Fransız futbolcu, kulübü tarafından da disiplin soruşturmasına tabi tutulmuştu. Marsilya'nın ile ilgili kararını verdiği ifade edildi.

Oyuncunun yüksek maliyetinden dolayı sözleşmesini feshedemeyen Fransız kulübü, futbolcuyu Türkiye'den bir takıma kiralayacak. Haberde ismi açıkça belirtilmeyen Türk takımının ise Roman Neustadter'in ayrılığı ve Martin Skrtel'in de sözleşmesinin sona ermesinin ardından stoper arayışına geçen Fenerbahçe olduğu tahmin ediliyor.



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2018 yılında Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı ile dünya şampiyonluğu yaşayan Rami, geçtiğimiz sezon başında 'ın ciddi şekilde gündemine gelmiş ancak futbolcu tercihini Marsilya'dan yana kullanmıştı.

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