20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Feghouli şampiyon
Giriş Tarihi: 20.07.2019
Galatasaraylı iki yıldızın finalde karşı karşıya geldiği Afrika Uluslar Kupası'nda gülen taraf Sofiane Feghouli ile Cezayir oldu. Mısır'ın ev sahipliği yaptığı kupada 29 yıl sonra mutlu sona ulaşan Cezayir, henüz 2. dakikada bulduğu golle öne geçti.
Galatasaraylı iki yıldızın finalde karşı karşıya geldiği Afrika Uluslar Kupası'nda gülen taraf Sofiane Feghouli ile Cezayir oldu. Mısır'ın ev sahipliği yaptığı kupada 29 yıl sonra mutlu sona ulaşan Cezayir, henüz 2. dakikada bulduğu golle öne geçti. Baghdad Bounedjah'ın bu golüne 90 dakika sonunda karşılık veremeyen Senegal'de Diagne 75'inci dakikada Saivet'in yerine girdi. Ndiaye ve Gassama da ilk 11'deydi. Cezayir'de 85 dakika sahada kalan Sofiane Feghouli bu sezon 3'üncü kupasını kaldırdı.
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