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Galatasaray'da gözler Erencan’da
Giriş Tarihi: 20.07.2019
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim, Ozan Kabak ve niceleri gibi bir genç ismi daha Türk futboluna kazandırmak için kolları sıvadı.
Teknik direktör Fatih Terim, Ozan Kabak ve niceleri gibi bir genç ismi daha Türk futboluna kazandırmak için kolları sıvadı. Kampa götürdüğü 17 yaşındaki genç forvet Erencan Yardımcı ile yakından ilgilenen İmparator "Kaliteli bir oyuncusun. Sıra sana da gelecek. Hiç stres yapmadan çalış. Çift kalelerde rahat ol. Hepiniz şans bulacaksınız. Senin geleceğin çok parlak" ifadelerini kullandı. Erencan hem forvette hem de kanatlarda forma giyebiliyor.
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