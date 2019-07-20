20 Temmuz 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Josef için kıran kırana pazarlık

Josef için kıran kırana pazarlık
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.07.2019

Cimbom, Josef de Souza'yı almak için F.Bahçe'nin Garry Rodrigues transferindeki rotayı izliyor. Aslan'ın ezeli rakibi, yüksek bonservisi olan Yeşil Burun Adalı oyuncuyu kiralık formülüyle renklerine bağlamıştı.

Cimbom, Josef de Souza'yı almak için F.Bahçe'nin Garry Rodrigues transferindeki rotayı izliyor. Aslan'ın ezeli rakibi, yüksek bonservisi olan Yeşil Burun Adalı oyuncuyu kiralık formülüyle renklerine bağlamıştı. Galatasaray da Josef ile el sıkıştı ancak henüz kulübü 'yi ikna edemedi. Brezilyalı oyuncu için bonservis vermek istemeyen Cimbom, Al Ahli'nin kiralık tekliflerini kabul etmesini bekliyor. Josef de ayrılmak istediğini yönetimine iletti.

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