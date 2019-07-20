20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Josef için kıran kırana pazarlık
Giriş Tarihi: 20.07.2019
Cimbom, Josef de Souza'yı almak için F.Bahçe'nin Garry Rodrigues transferindeki rotayı izliyor. Aslan'ın ezeli rakibi, yüksek bonservisi olan Yeşil Burun Adalı oyuncuyu kiralık formülüyle renklerine bağlamıştı.
Cimbom, Josef de Souza'yı almak için F.Bahçe'nin Garry Rodrigues transferindeki rotayı izliyor. Aslan'ın ezeli rakibi, yüksek bonservisi olan Yeşil Burun Adalı oyuncuyu kiralık formülüyle renklerine bağlamıştı. Galatasaray da Josef ile el sıkıştı ancak henüz kulübü Al Ahli'yi ikna edemedi. Brezilyalı oyuncu için bonservis vermek istemeyen Cimbom, Al Ahli'nin kiralık tekliflerini kabul etmesini bekliyor. Josef de ayrılmak istediğini yönetimine iletti.
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