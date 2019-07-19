19 Temmuz 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Gündemimizde yok
Giriş Tarihi: 19.07.2019
Avusturya Ligi şampiyonu Red Bull Salzburg, son günlerde çıkan Martin Linnes ile ilgilendikleri haberlerine cevap verdi.
Avusturya Ligi şampiyonu Red Bull Salzburg, son günlerde çıkan Martin Linnes ile ilgilendikleri haberlerine cevap verdi. Salzburg Sportif Direktörü Christoph Freund, konu hakkında açıklamada bulunurken "Martin Linnes için hiçbir girişimimiz olmadı. İlgilendiğimiz bir futbolcu değil" sözlerini kullandı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"