19 Temmuz 2019, Cuma

GALATASARAY

Gündemimizde yok

Gündemimizde yok
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 19.07.2019

Avusturya Ligi şampiyonu , son günlerde çıkan Martin Linnes ile ilgilendikleri haberlerine cevap verdi.

Avusturya Ligi şampiyonu , son günlerde çıkan Martin Linnes ile ilgilendikleri haberlerine cevap verdi. Salzburg Sportif Direktörü Christoph Freund, konu hakkında açıklamada bulunurken "Martin Linnes için hiçbir girişimimiz olmadı. İlgilendiğimiz bir futbolcu değil" sözlerini kullandı.
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