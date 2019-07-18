Jean Michael Seri: Buradaki hikayeme hızlı bir giriş yapmak istiyorum

Galatasaray'ın Fulham'dan satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığı Jean Michael Seri, transferi sonrasında Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'la bir araya geldi ve açıklamalar yaptı. Seri, "Buradaki hikayeme hızlı bir giriş yapmak istiyorum" dedi

Galatasaray'ın yeni transferi Jean Michael Seri, başkan Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile bir araya geldi.

Seri'ye formasını takdim eden Başkan Mustafa Cengiz, transferle ilgili olarak "Biz her zaman taraftarımızın mutlu olması için buradayız. Galatasaray ruhunun dünyayı kapsar şekilde yürümesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bir dünya yıldızı, Galatasaray gibi bir dünya devine yakışır şekilde transfer oldu, geçici de olsa. Ben bu vesileyle hem sevgili Abdurrahim Albayrak'a, hem Şükrü Hanedar'a hem de oyuncunun menajerlerine çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki Seri hem Türk futbolunun marka değerine, hem yayıncı kuruluşun ticari gelirine katkılar sunacak. Bunu da niyaz ve umut ediyorum. Türk futbolu ve Galatasaray için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ise "Başkanımız çok iyi şekilde ifade etti. Taraftarımızı coşturan, herkesi mutlu eden bir transfer oldu. Bugün herkesin dilinde Seri vardı. Şampiyonluklara Seri'yle beraber seri şekilde devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Yeni transfer Jean Michael Seri de duygu ve düşüncelerini Galatasaray Televizyonu ile paylaştı.

Seri'nin açıklamaları şu şekilde:

"Benim için güzel bir an. Benim için Galatasaray'da olmak heyecanlı. Buradaki hikayeme hızlı bir giriş yapmak, takım arkadaşlarımı tanımak istiyorum. Bir de stadyumumuzu dolu görmek istiyorum. Daha önce buradaki maçları izledim. Bu atmosferde oynayan takımın oyuncusu olacağım için çok mutluyum. Ayrıca burada elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum çünkü Galatasaray bana çok saygı gösterdi, bana çok özen gösterdi. Bundan dolayı çok mutluyum ve en iyi oyunumu oynamak istiyorum.

Galatasaray büyük, çok büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Ayrıca kulübün büyük bir tarihi var. Bir de Didier Drogba burada oynarken milli takımda Belçika'yla oynadığımız bir hazırlık maçına bine yakın Galatasaray taraftarı onu desteklemeye gelmişti. Çılgın bir şey diye düşünmüştüm. Oyuncuları çok seviyorlar, kulübü çok seviyorlar. Müthiş bir şey bu. Bu sezon bunun için en iyi sonuçları almamızı istiyorum. Her kulvarda en iyi sonuçları almamızı umuyorum.

Taraftara şimdiden sosyal medyada gösterdikleri destek için teşekkür ediyorum. Hem oyunculara hem de kulübe verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Onlara şunu söylüyorum: Galatasaray için ruhumda ve bedenimde ne kadar güç varsa kullanacağım, her şeyimi vereceğim. Çünkü Galatasaray taraftarı bunu hak ediyor. Böyle bir taraftar varsa bir takımın bunu yapması gerekir. Bunu yaptıktan sonra sezon sonunda aldığımız sonuçları göreceğiz."