19 Temmuz 2019, Cuma
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Digiturk şoku
Giriş Tarihi: 19.07.2019
Geçen sezon Galatasaray ile Digiturk arasında ödül töreni ile başlayan gerilim tavan yaptı. Şampiyonluk kutlamasına alınmayan Digiturk bugünden itibaren GS TV'nin platformda yer almayacağını açıkladı.
Geçen sezon Galatasaray ile Digiturk arasında ödül töreni ile başlayan gerilim tavan yaptı. Şampiyonluk kutlamasına alınmayan Digiturk bugünden itibaren GS TV'nin platformda yer almayacağını açıkladı. Taraftarlar, sarı-kırmızılı kulübe şifresiz yanına geçmesi çağrısı yaptı.
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