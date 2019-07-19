19 Temmuz 2019, Cuma

GALATASARAY

Digiturk şoku

Digiturk şoku
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 19.07.2019

Geçen sezon Galatasaray ile Digiturk arasında ödül töreni ile başlayan gerilim tavan yaptı. Şampiyonluk kutlamasına alınmayan Digiturk bugünden itibaren 'nin platformda yer almayacağını açıkladı.

Geçen sezon Galatasaray ile Digiturk arasında ödül töreni ile başlayan gerilim tavan yaptı. Şampiyonluk kutlamasına alınmayan Digiturk bugünden itibaren 'nin platformda yer almayacağını açıkladı. Taraftarlar, sarı-kırmızılı kulübe şifresiz yanına geçmesi çağrısı yaptı.
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