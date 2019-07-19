19 Temmuz 2019, Cuma
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Terim’in cezası onandı
Giriş Tarihi: 19.07.2019
Tahkim Kurulu, dün yaptığı toplantı sonrası Fatih Terim, Ümit Davala, Hasan Şaş ve Şükrü Hanedar'ın cezasını onadı. Rakip takım antrenörüne saldırısı gerekçesiyle geçen sezon ligin son haftasında tribüne çıkan Terim 2 maç daha takımın başında yer alamayacak.
Tahkim Kurulu, dün yaptığı toplantı sonrası Fatih Terim, Ümit Davala, Hasan Şaş ve Şükrü Hanedar'ın cezasını onadı. Rakip takım antrenörüne saldırısı gerekçesiyle geçen sezon ligin son haftasında tribüne çıkan Terim 2 maç daha takımın başında yer alamayacak. Davala'nın 1, Hasan Şaş'ın ise 8 maçlık cezaları da onandı. Ayrıca Hanedar'ın da 60 günlük hak mahrumiyet cezası bulunuyor.
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