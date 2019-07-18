18 Temmuz 2019, Perşembe

GALATASARAY

Emre Mor’u getiririm

Emre Mor’u getiririm
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.07.2019

'un temsil haklarını elinde bulunduran WBD Capital menajerlik şirketinin sahibi Eric Alonso, 'ın kendileriyle görüşmesi gerektiğini söyledi.

Radyospor'a konuşan Alonso, "İlk planda bedelsiz olarak 'a olması mümkün değil. Ama Galatasaray'ın görüşmesi gereken kişi benim. Kulüp beni yetkilendirdi. Eğer Galatasaray benimle görüşürse ben bu transferi böyle de neticelendirebilirim. Ben çözümden yanayım" diye konuştu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Michael Seri İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler Michael Seri İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
Aslan Avusturya'da ilk antrenmanını yaptı Aslan Avusturya'da ilk antrenmanını yaptı
Aslan Avusturya'da ilk antrenmanını yaptı Aslan Avusturya'da ilk antrenmanını yaptı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör