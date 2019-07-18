18 Temmuz 2019, Perşembe

GALATASARAY

Okan Kocuk resmen Galatasaray'da

Galatasaray transferi resmen açıkladı!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 18.07.2019 Giriş Tarihi: 18.07.2019

, 'un genç file bekçisi Okan Kocuk ile anlaşmaya vardı. Sarı - kırmızılı ekip genç kaleci ile 4 yıllık anlaşma sağladığını KAP'a bildirdi.

, Okan Kocuk'la 4 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. İşte 23 yaşındaki futbolcunun kazanacağı ücret...

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