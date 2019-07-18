Seri resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Jean Michael Seri'nin 1 yıllığına kiralandığını açıkladı. Galatasaray, Fulham'a kiralama bedeli olarak 1.5 milyon euro ödeyecek. Sözleşmedeki satın alma opsiyonu ise 18 milyon euro.

Galatasaray, Jean Michael Seri'nin 1,5 milyon Euro kiralama bedeli ve 18 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Fulham'dan 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.