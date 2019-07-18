18 Temmuz 2019, Perşembe

GALATASARAY

Seri resmen Galatasaray'da

G.Saray transferi KAP'a bildirdi
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 18.07.2019 Giriş Tarihi: 18.07.2019

, 'nin 1 yıllığına kiralandığını açıkladı. Galatasaray, Fulham'a kiralama bedeli olarak 1.5 milyon euro ödeyecek. Sözleşmedeki satın alma opsiyonu ise 18 milyon euro.

, 'nin 1,5 milyon Euro kiralama bedeli ve 18 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Fulham'dan 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Galatasaray Jean Michael Seri transferini böyle duyurdu

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