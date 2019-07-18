18 Temmuz 2019, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Galatasaray Okan Kocuk'u böyle duyurdu

Galatasaray, Bursaspor'dan ayrılan kaleci Okan Kocuk ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı kırmızılılar, Okan Kocuk transferini bu video ile duyurdu.
18.07.2019

Galatasaray Okan Kocuk'u böyle duyurdu Galatasaray Okan Kocuk'u böyle duyurdu 18.07.2019
''Josef de Souza Galatasaray'a gelmek istiyor'' ''Josef de Souza Galatasaray'a gelmek istiyor'' 18.07.2019
Samatta tamam sıra Genk'te Samatta tamam sıra Genk'te 18.07.2019
Jean Michael Seri'nin kariyeri Jean Michael Seri'nin kariyeri 18.07.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Galatasaray’da Falcao gelişmesi! Fatih Terim… Galatasaray’da Falcao gelişmesi! Fatih Terim… 18.07.2019
Hikmet Karaman'dan Deniz Türüç açıklaması! Galatasaray... Hikmet Karaman'dan Deniz Türüç açıklaması! Galatasaray... 18.07.2019
Galatasaray'ın Avusturya kampı Galatasaray'ın Avusturya kampı 18.07.2019
Jimmy Durmaz: Her türlü rekabete hazırım Jimmy Durmaz: Her türlü rekabete hazırım 18.07.2019
Michael Seri İstanbul'a geldi Michael Seri İstanbul'a geldi 18.07.2019
Galatasaray Falcao ile kesin olarak anlaştı "Galatasaray Falcao ile kesin olarak anlaştı" 18.07.2019
Flaş sözler! Beşiktaş 8 senedir... Flaş sözler! "Beşiktaş 8 senedir..." 17.07.2019
Abdurrahim Albayrak'tan Seri açıklaması Abdurrahim Albayrak'tan Seri açıklaması 17.07.2019
Galatasaray kamp için Avusturya'da Galatasaray kamp için Avusturya'da 17.07.2019
Muhsin Ertuğral Seri'yi anlattı Muhsin Ertuğral Seri'yi anlattı 17.07.2019
Seri'nin Galatasaray'a maliyeti belli oldu Seri'nin Galatasaray'a maliyeti belli oldu 17.07.2019
Galatasaray'dan Samatta atağı Galatasaray'dan Samatta atağı 17.07.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den Falcao misillemesi!
Galatasaray'ın yeni yıldızı Michael Seri'nin lakabını duyanlar kulaklarına inanamadı!
Eljif Elmas'ın bonservis bedeli netleşti! Dudak uçuklatan rakam
Galatasaray Michael Seri'den sonra bir transferi daha bitirdi!
Fenerbahçe'de Comolli'nin transfer listesi ortaya çıktı! Tam 15 isim...
Ahmet Çakar MHK'yı bombaladı: "Sokağa çıkamayacak!"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör