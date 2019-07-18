18 Temmuz 2019, Perşembe

GALATASARAY

Mitroglou kabul etmedi

Mitroglou kabul etmedi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.07.2019

'ın göndermeyi düşündüğü ’na ’tan teklif geldi.

'dan 2.6 milyon euro garanti para kazanacak olan golcü oyuncuya, 'un yıllık 1 milyon euro teklif ettiği ortaya çıktı. Yunanlı golcü aradaki 1.6 milyon euroluk kazanç farkı nedeniyle Olympiakos'u geri çevirdi.
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