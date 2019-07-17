18 Temmuz 2019, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray, Avusturya'da ilk antrenmanını yaptı

Aslan Avusturya'da ilk antrenmanını yaptı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.07.2019

Futbol Takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına 'da yaptığı antrenmanla devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarına 4 Temmuz'da 'nde başlayan sarı-kırmızılı ekip, iki günlük iznin ardından yurt dışı kamp çalışmaları için geldiği Tirol bölgesine bağlı Seefeld kasabasında ilk idmanını yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör yönetimindeki çalışmanın ilk bölümünde futbolcular core antrenmanı gerçekleştirdi. Ana bölümde ise aerobik koşular üzerinde duruldu. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

, kampında yarın çift antrenman yapacak.

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