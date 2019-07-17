18 Temmuz 2019, Perşembe
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Galatasaray, Avusturya'da ilk antrenmanını yaptı
Giriş Tarihi: 18.07.2019
Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına Avusturya'da yaptığı antrenmanla devam etti.
Yeni sezon hazırlıklarına 4 Temmuz'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayan sarı-kırmızılı ekip, iki günlük iznin ardından yurt dışı kamp çalışmaları için geldiği Tirol bölgesine bağlı Seefeld kasabasında ilk idmanını yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki çalışmanın ilk bölümünde futbolcular core antrenmanı gerçekleştirdi. Ana bölümde ise aerobik koşular üzerinde duruldu. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, Avusturya kampında yarın çift antrenman yapacak.
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