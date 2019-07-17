17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Garry Rodrigues protestosu!
Giriş Tarihi: 17.07.2019
Fenerbahçe'ye transfer olan Garry Rodrigues konusunda Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.
Sarı-kırmızılı yönetim 9 milyon euro'ya sattığı Hollandalı oyuncunun ödenmeyen transfer taksiti için Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımına protesto yazısı gönderdi. Cuma gününe kadar süre tanındı. Aksi taktirde FIFA'ya şikayet başvurusu yapılacağı bildirildi.
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