17 Temmuz 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray kafilesi Avusturya'da

Galatasaray kafilesi Avusturya'da
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 17.07.2019

Futbol Takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında kamp yapacağı 'ya geldi.

hazırlıklarına 4 Temmuz'da 'nde başlayan sarı-kırmızılı takım, 2 günlük iznin ardından kamp çalışmalarının ayağı için İstanbul'dan özel uçakla hareket etti.

'nın Münih kentine gelen sarı-kırmızılı kafile, daha sonra buradan kara yoluyla 'nın Tirol kentine bağlı Seefeld kasabasına geçti. Teknik direktör idaresindeki kafile, kamp yapacağı otele yerleşti.

, TSİ 19.00'da yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Galatasaray'ın yurt dışı kamp kafilesinde şu oyuncular yer aldı:

, , Ali Yavuz Kol, Atalay Babacan, Batuhan Şen, Berk Balaban, Emre Taşdemir, Erencan Yardımcı, Gökay Güney, İsmail Çipe, James Ozornwafor, Jimmy Durmaz, Marcos Teixeira, Mariano Ferreira, Metehan Mertöz, Mirza Cihan, Mustafa Kapı, , Şener Özbayraklı, Yunus Akgün, Yuto Nagatomo.

Konstantinos Mitroglou, Martin Linnes, , ve , takıma Avusturya'da katıldı.

Milli takımlarla uluslararası turnuvalarda mücadele eden ve izinli olan ile Younes Belhanda, 2019 Afrika Uluslar Kupası finalinde ülkelerini temsil eden Mbaye Diagne ve Sofiane Feghouli ise kamp kadrosunda bulunmuyor.

Seefeld kasabasında 28 Temmuz Pazar gününe dek hazırlıklarını sürdürecek sarı-kırmızılı ekip, iki de hazırlık maçı oynayacak.

Almanya 1. Ligi (Bundesliga) temsilcilerinden RB Leipzig ile 19 Temmuz Cuma günü ilk hazırlık maçını yapacak Galatasaray, 25 Temmuz Perşembe günü ise Augsburg ile karşı karşıya gelecek.



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