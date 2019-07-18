Galatasaray'dan Radamel Falcao bombası! Anlaşma sağlandı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, forvet transferinde mutlu sona çok yakın. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesinde yer alan Monaco'nun dünyaca ünlü yıldızı Radamel Falcao ile prensip anlaşmasına vardı.

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan ve sabah saatlerinde Jean Michael Seri'yi İstanbul'a getiren Galatasaray, bir transferda daha sona yaklaştı.

TRT Spor'un son dakika haberine göre sarı-kırmızılı takım Monaco forması giyen Radamel Falcao ile prensipte anlaştı. Oyuncuyla anlaşma sağlayan Galatasaray, Fransız ekibi Monaco ile bonservis görüşmelerini sürdürüyor.

MAAŞININ YARISI SPONSPORLARDAN

Kolombiyalı golcüyü renklerine bağlamak üzere olan Galatasaray, oyuncunun yıllık 7 milyon Euro'luk maaşına ise sponsporlu çözüm buldu. Yıldız ismin maaşının 3,5 milyon Euro'sunu ödeyecek olan sarı-kırmızılı kulüp kalan yarısını da sponsorlardan karşılayacak.

DEV KULÜPLERDE FORMA GİYDİ

33 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, kariyerine Arjantin'in ünlü takımlarından River Plate altyapısında başladı. Avrupa'ya geçişini 2009 yılında Porto'ya transfer olarak yapan yıldız futbolcu, ilk büyük transferini 2011'de Atletico Madrid'e giderek yaptı. Daha sonra Monaco'ya geçen Falcao, önce Manchester United'da ardından da Chelsea'de kiralık olarak forma giydi. Fransız ekibine geri dönen yıldız isim, 2016'dan beri burada top koşturuyor.