18 Temmuz 2019, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'dan Radamel Falcao bombası! Anlaşma sağlandı

G.Saray'a dünya yıldızı golcü! Anlaşma sağlandı
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 18.07.2019 Giriş Tarihi: 18.07.2019

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren , forvet transferinde mutlu sona çok yakın. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör 'in transfer listesinde yer alan Monaco'nun dünyaca ünlü yıldızı ile prensip anlaşmasına vardı.

sezonuna hızlı bir giriş yapan ve sabah saatlerinde Jean Michael Seri'yi İstanbul'a getiren , bir transferda daha sona yaklaştı.

TRT Spor'un son dakika haberine göre sarı-kırmızılı takım Monaco forması giyen ile prensipte anlaştı. Oyuncuyla anlaşma sağlayan Galatasaray, Fransız ekibi Monaco ile bonservis görüşmelerini sürdürüyor.

MAAŞININ YARISI SPONSPORLARDAN

Kolombiyalı golcüyü renklerine bağlamak üzere olan Galatasaray, oyuncunun yıllık 7 milyon Euro'luk maaşına ise sponsporlu çözüm buldu. Yıldız ismin maaşının 3,5 milyon Euro'sunu ödeyecek olan sarı-kırmızılı kulüp kalan yarısını da sponsorlardan karşılayacak.

DEV KULÜPLERDE FORMA GİYDİ

33 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, kariyerine Arjantin'in ünlü takımlarından River Plate altyapısında başladı. Avrupa'ya geçişini 2009 yılında Porto'ya transfer olarak yapan yıldız futbolcu, ilk büyük transferini 2011'de Atletico Madrid'e giderek yaptı. Daha sonra Monaco'ya geçen Falcao, önce Manchester United'da ardından da Chelsea'de kiralık olarak forma giydi. Fransız ekibine geri dönen yıldız isim, 2016'dan beri burada top koşturuyor.

"Galatasaray Falcao ile kesin olarak anlaştı"

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