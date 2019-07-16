16 Temmuz 2019, Salı

GALATASARAY

Serdar Dursun Galatasaray ve Başakşehir'in gündeminde

G.Saray ve Başakşehir'den Serdar Dursun hamlesi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.07.2019

ve 'in, 2'nci Ligi takımlarından SV Darmstadt 98'in formasını giyen gurbetçi oyuncu 'u kadrosuna katmak istedikleri öğrenildi.

Geçen sezon 'de şampiyonluk yarışı veren ve , 27 yaşındaki santrfor 'u gündemine aldı. 2018-2019 sezonunun ikinci yarısında 'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne'den beklediği performansı alamayan sarı-kırmızılılar, hücum hattını güçlendirmeyi planlıyor. ve Riad Bajic ile yollarını ayırdıktan sonra gol yolları için Norveçli Fredrik Gulbrandsen ile 'dan 'i eden Başakşehir ise hücuma bir takviye daha yapmayı hedefliyor.

Sırasıyla Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, ve Greuther Fürth formalarını giyen Serdar Dursun, 2018'de 350 bin Euro bonservis bedeli karşılığında SV Darmstadt 98'e transfer oldu. Gurbetçi oyuncu, geçen sezon 33 maça çıktı ve 11 gol, 3 asistle oynadı.


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