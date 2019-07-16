16 Temmuz 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
OZORNWAFOR KİRALANABİLİR
Yenilerden Babel ile Jimmy göz doldururken; Şener, Adem Büyük ve Ozornwafor beklenen seviyeye gelmedi. Özellikle Şener'in askerlik sonrası takıma adapte olamadığı, Terim'in de bu oyuncuyu kazanmak için üzerinde durduğu öğrenildi. Tecrübeli hocanın, sağ bekte Mariano ve Linnes olmasına rağmen Milli Takım'dan öğrencisi olan Şener'i Avusturya kampı öncesi uyardığı belirtildi. Bu arada 20 yaşındaki Ozornwafor'un Süper Lig ya da 1. Lig takımlarından birine kiralanabileceği kaydedildi.
40 yıllık Aslan gibi
Giriş Tarihi: 16.07.2019
İki yabancı oyuncu, idmanlarda öne çıkanlar arasında yer aldı. Şener Özbayraklı ise yeniler arasında en tutuk adamdı.
Galatasaray'ın yeni sezon öncesi transfer ettiği Babel ve Jimmy Durmaz yüzleri güldürüyor. Bu ikili, sarı-kırmızılıların çalışmaları sırasında takımın en çok dikkat çeken oyuncuları olurken, yenilerden Şener Özbayraklı ise tutuk isimler arasında ilk sırayı aldı. Babel ve Jimmy, teknik heyetin idmanlarda istediği her şeyi eksiksiz yerine getirdi. Hırslı görüntüleriyle de yeni sezon öncesi teknik direktör Fatih Terim'i umutlandıran iki yabancı, forma savaşında da takım arkadaşlarından bir adım öne geçti.
OZORNWAFOR KİRALANABİLİR
Yenilerden Babel ile Jimmy göz doldururken; Şener, Adem Büyük ve Ozornwafor beklenen seviyeye gelmedi. Özellikle Şener'in askerlik sonrası takıma adapte olamadığı, Terim'in de bu oyuncuyu kazanmak için üzerinde durduğu öğrenildi. Tecrübeli hocanın, sağ bekte Mariano ve Linnes olmasına rağmen Milli Takım'dan öğrencisi olan Şener'i Avusturya kampı öncesi uyardığı belirtildi. Bu arada 20 yaşındaki Ozornwafor'un Süper Lig ya da 1. Lig takımlarından birine kiralanabileceği kaydedildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"