16 Temmuz 2019, Salı

GALATASARAY

40 yıllık Aslan gibi

40 yıllık Aslan gibi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.07.2019

İki yabancı oyuncu, idmanlarda öne çıkanlar arasında yer aldı. ise yeniler arasında en tutuk adamdı.

'ın öncesi transfer ettiği Babel ve Jimmy Durmaz yüzleri güldürüyor. Bu ikili, sarı-kırmızılıların çalışmaları sırasında takımın en çok dikkat çeken oyuncuları olurken, yenilerden ise tutuk isimler arasında ilk sırayı aldı. Babel ve Jimmy, teknik heyetin idmanlarda istediği her şeyi eksiksiz yerine getirdi. Hırslı görüntüleriyle de yeni sezon öncesi teknik direktör 'i umutlandıran iki yabancı, forma savaşında da takım arkadaşlarından bir adım öne geçti.

OZORNWAFOR KİRALANABİLİR

Yenilerden Babel ile Jimmy göz doldururken; Şener, ve Ozornwafor beklenen seviyeye gelmedi. Özellikle Şener'in askerlik sonrası takıma adapte olamadığı, Terim'in de bu oyuncuyu kazanmak için üzerinde durduğu öğrenildi. Tecrübeli hocanın, sağ bekte Mariano ve Linnes olmasına rağmen 'dan öğrencisi olan Şener'i kampı öncesi uyardığı belirtildi. Bu arada 20 yaşındaki Ozornwafor'un ya da 1. Lig takımlarından birine kiralanabileceği kaydedildi.

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