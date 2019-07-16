16 Temmuz 2019, Salı

GALATASARAY

Diagne Avrupa'yı seçti

Diagne Avrupa'yı seçti
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.07.2019

'ın satış listesine koyduğu , Arap takımlarına kapıyı kapattı.

'da geçen sezon gol krallığına ulaşan için Avrupalı kulüplerin tekliflerini arttırmaya başladığı öğrenildi. Devre arasında 'dan edilen Diagne, sarı-kırmızılı takımın satış listesinde yer alıyor. Arabistan ekiplerinin gündeminde bulunsa da 27 yaşındaki yıldız, Avrupa'ya gitmek istediğini menajerine iletti. Bir dönem ile anılan oyuncu için gelen tekliflerin 10 milyon euro civarında olduğu; Galatasaray'ın ise 13 milyon euro'dan aşağıya transfere onay vermeyi düşünmediği belirtildi.

NEREYE GİDECEK?

Dıagne'nın 'ndan dönmesinin ardından transferi konusunda sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
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