16 Temmuz 2019, Salı
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NEREYE GİDECEK?
Dıagne'nın Afrika Kupası'ndan dönmesinin ardından transferi konusunda sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
Diagne Avrupa'yı seçti
Giriş Tarihi: 16.07.2019
Galatasaray'ın satış listesine koyduğu Mbaye Diagne, Arap takımlarına kapıyı kapattı.
Galatasaray'da geçen sezon gol krallığına ulaşan Mbaye Diagne için Avrupalı kulüplerin tekliflerini arttırmaya başladığı öğrenildi. Devre arasında Kasımpaşa'dan transfer edilen Diagne, sarı-kırmızılı takımın satış listesinde yer alıyor. Arabistan ekiplerinin gündeminde bulunsa da 27 yaşındaki yıldız, Avrupa'ya gitmek istediğini menajerine iletti. Bir dönem Juventus ile anılan oyuncu için gelen tekliflerin 10 milyon euro civarında olduğu; Galatasaray'ın ise 13 milyon euro'dan aşağıya transfere onay vermeyi düşünmediği belirtildi.
NEREYE GİDECEK?
Dıagne'nın Afrika Kupası'ndan dönmesinin ardından transferi konusunda sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
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