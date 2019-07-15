15 Temmuz 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Uçurumun ucundalar

Uçurumun ucundalar
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.07.2019

Yurt dışı kampı için 'ya gitmeye hazırlanan 'da gözler 'de...

Tecrübeli hocanın, kampa kimleri götürüp kimleri götürmeyeceği merakla bekleniyor. Terim'in asıl revizyonu ise kampından sonra yapması bekleniyor. ve 'ın şu ana kadar gönderileceklerin başında geldiği belirtiliyor.

ARTIK FORMAYI İSTİYOR

formasıyla şampiyonluk yaşadıktan sonra Sparta Prag'a dönen , Çekya'da kendini göstermek istediğini ifade etti. Sparta Prag'a odaklandığını dile getiren Semih, "Yeni sezonun başlamasını dört gözle bekliyorum. Nasıl bir oyuncu olduğumu artık göstermek istiyorum" dedi.

MARCAO: HARİKA BİR TAKIMIZ

Brezilyalı Marcao, bu sezon da başarılı olmak istediğini söyledi. Takımda mutlu olduğunu ve ayrılmayı düşünmediğini de vurgulayan Marcao, "Şimdiden hem fiziksel, hem de teknik ve taktik açıdan çok sıkı çalışıyoruz. Hepimizin bu periyotta gelişmek için elinden gelenin tamamını vermesi önemli" ifadelerini kullandı.
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