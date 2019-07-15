15 Temmuz 2019, Pazartesi
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ARTIK FORMAYI İSTİYOR
Galatasaray formasıyla şampiyonluk yaşadıktan sonra Sparta Prag'a dönen Semih Kaya, Çekya'da kendini göstermek istediğini ifade etti. Sparta Prag'a odaklandığını dile getiren Semih, "Yeni sezonun başlamasını dört gözle bekliyorum. Nasıl bir oyuncu olduğumu artık göstermek istiyorum" dedi.
MARCAO: HARİKA BİR TAKIMIZ
Brezilyalı Marcao, bu sezon da başarılı olmak istediğini söyledi. Takımda mutlu olduğunu ve ayrılmayı düşünmediğini de vurgulayan Marcao, "Şimdiden hem fiziksel, hem de teknik ve taktik açıdan çok sıkı çalışıyoruz. Hepimizin bu periyotta gelişmek için elinden gelenin tamamını vermesi önemli" ifadelerini kullandı.
Uçurumun ucundalar
Giriş Tarihi: 15.07.2019
Yurt dışı kampı için Avusturya'ya gitmeye hazırlanan Galatasaray'da gözler Fatih Terim'de...
Tecrübeli hocanın, kampa kimleri götürüp kimleri götürmeyeceği merakla bekleniyor. Terim'in asıl revizyonu ise Avusturya kampından sonra yapması bekleniyor. Ahmet Çalık ve Ömer Bayram'ın şu ana kadar gönderileceklerin başında geldiği belirtiliyor.
ARTIK FORMAYI İSTİYOR
Galatasaray formasıyla şampiyonluk yaşadıktan sonra Sparta Prag'a dönen Semih Kaya, Çekya'da kendini göstermek istediğini ifade etti. Sparta Prag'a odaklandığını dile getiren Semih, "Yeni sezonun başlamasını dört gözle bekliyorum. Nasıl bir oyuncu olduğumu artık göstermek istiyorum" dedi.
MARCAO: HARİKA BİR TAKIMIZ
Brezilyalı Marcao, bu sezon da başarılı olmak istediğini söyledi. Takımda mutlu olduğunu ve ayrılmayı düşünmediğini de vurgulayan Marcao, "Şimdiden hem fiziksel, hem de teknik ve taktik açıdan çok sıkı çalışıyoruz. Hepimizin bu periyotta gelişmek için elinden gelenin tamamını vermesi önemli" ifadelerini kullandı.
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