15 Temmuz 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Babel uyum sağladı

Babel uyum sağladı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.07.2019

Terim yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda oyuncuların son derece keyifli olmaları dikkat çekiyor.

transferlerin de sanki yıllardır sarı-kırmızılı formayı giyiyorlarmış gibi rahat olmaları da gözlerden kaçmıyor. Yeni transferler arasında en kolay adapte olan olurken, Jimmy Durmaz da kendisini sevdiren isimler arasında yer alıyor.
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