15 Temmuz 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Babel uyum sağladı
Giriş Tarihi: 15.07.2019
Terim yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda oyuncuların son derece keyifli olmaları dikkat çekiyor.
Yeni transferlerin de sanki yıllardır sarı-kırmızılı formayı giyiyorlarmış gibi rahat olmaları da gözlerden kaçmıyor. Yeni transferler arasında en kolay adapte olan Babel olurken, Jimmy Durmaz da kendisini sevdiren isimler arasında yer alıyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"