14 Temmuz 2019, Pazar

GALATASARAY

Rekortmen aslan

Rekortmen aslan
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 14.07.2019

’yu ’ya gönderen G.Saray, son 5 sezonda 103.8 milyon euro elde etti. , bu süreçte 111.6 milyon euro verip kadrosunu güçlendirdi.

, 'de son 5 sezonda transferde en çok para harcayan ve en çok para kazanan kulüp oldu. Önceki gün Brezilyalı yıldızı Reges'i 4.5 milyon euro'ya 'ya satan , son 5 sezonda toplam 103 milyon 800 bin euro kazandı. Sarı-kırmızılıları bu alanda 93.9 milyon euro ile , 72.7 milyon euro ile takip etti. Geçtiğimiz devre arasında altyapısından çıkardığı Ozan Kabak'ı 11 milyon euro'ya satan Aslan, en pahalı ihracatını ise 16 milyon euro ile Ndiaye'yi Stoke'a vererek gerçekleştirdi.

EN PAHALISI DİAGNE

Sarı kırmızılılar, 103.8 milyon euro'luk satış yapmasına rağmen, 111.6 milyon euro'ya para harcayarak 7.8 milyon euro eksi verdi. Son 5 yıldaki en pahalı ise geçtiğimiz devre arasında 'dan transfer edilen Mbaye Diagne oldu. 10 milyon euro peşin, 3 milyon euro da şampiyonluk bonusu olarak Kasımpaşa'ya toplam 13 milyon euro ödendi. Fenerbahçe ise futbolcu transferinde 99.1 milyon euro harcayarak ikinci sırada yer aldı. Sarılacivertliler 26.4 milyon euro zarar etti.

EN KâRLISI OZAN

Cimbom, ihraç ettiği oyunculardan en büyük kârı Ozan Kabak'tan elde etti. Altyapıdan çıkan genç futbolcu 11 milyon euro'ya Stuttgart'a gitti. Aslan geçen sezon Rodrigues'i 9'a, Gomis'i 6'ya, Cavanda'yı 2.4'e ve Carole'ü 750 bin euro'ya sattı. G.Saray bir önceki sezon ise Ndiaye (16), Bruma (15), Podolski (2.6), Semih (2) ve Cenk Gönen'i (200 bin euro) göndermişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'a Man City'den müjdeli haber G.Saray'a Man City'den müjdeli haber
G.Saray'a Man City'den müjdeli haber G.Saray'a Man City'den müjdeli haber
Flaş transfer itirafı: ''Galatasaray isterse giderim'' Flaş transfer itirafı: ''Galatasaray isterse giderim''
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör