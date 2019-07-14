14 Temmuz 2019, Pazar
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EN PAHALISI DİAGNE
Sarı kırmızılılar, 103.8 milyon euro'luk satış yapmasına rağmen, 111.6 milyon euro'ya para harcayarak 7.8 milyon euro eksi verdi. Son 5 yıldaki en pahalı transfer ise geçtiğimiz devre arasında Kasımpaşa'dan transfer edilen Mbaye Diagne oldu. 10 milyon euro peşin, 3 milyon euro da şampiyonluk bonusu olarak Kasımpaşa'ya toplam 13 milyon euro ödendi. Fenerbahçe ise futbolcu transferinde 99.1 milyon euro harcayarak ikinci sırada yer aldı. Sarılacivertliler 26.4 milyon euro zarar etti.
EN KâRLISI OZAN
Cimbom, ihraç ettiği oyunculardan en büyük kârı Ozan Kabak'tan elde etti. Altyapıdan çıkan genç futbolcu 11 milyon euro'ya Stuttgart'a gitti. Aslan geçen sezon Rodrigues'i 9'a, Gomis'i 6'ya, Cavanda'yı 2.4'e ve Carole'ü 750 bin euro'ya sattı. G.Saray bir önceki sezon ise Ndiaye (16), Bruma (15), Podolski (2.6), Semih (2) ve Cenk Gönen'i (200 bin euro) göndermişti.
Rekortmen aslan
Giriş Tarihi: 14.07.2019
Fernando’yu Sevilla’ya gönderen G.Saray, son 5 sezonda 103.8 milyon euro elde etti. Cimbom, bu süreçte 111.6 milyon euro verip kadrosunu güçlendirdi.
Galatasaray, Türkiye'de son 5 sezonda transferde en çok para harcayan ve en çok para kazanan kulüp oldu. Önceki gün Brezilyalı yıldızı Fernando Reges'i 4.5 milyon euro'ya Sevilla'ya satan Cimbom, son 5 sezonda toplam 103 milyon 800 bin euro kazandı. Sarı-kırmızılıları bu alanda 93.9 milyon euro ile Beşiktaş, 72.7 milyon euro ile Fenerbahçe takip etti. Geçtiğimiz devre arasında altyapısından çıkardığı Ozan Kabak'ı 11 milyon euro'ya satan Aslan, en pahalı ihracatını ise 16 milyon euro ile Ndiaye'yi Stoke'a vererek gerçekleştirdi.
EN PAHALISI DİAGNE
Sarı kırmızılılar, 103.8 milyon euro'luk satış yapmasına rağmen, 111.6 milyon euro'ya para harcayarak 7.8 milyon euro eksi verdi. Son 5 yıldaki en pahalı transfer ise geçtiğimiz devre arasında Kasımpaşa'dan transfer edilen Mbaye Diagne oldu. 10 milyon euro peşin, 3 milyon euro da şampiyonluk bonusu olarak Kasımpaşa'ya toplam 13 milyon euro ödendi. Fenerbahçe ise futbolcu transferinde 99.1 milyon euro harcayarak ikinci sırada yer aldı. Sarılacivertliler 26.4 milyon euro zarar etti.
EN KâRLISI OZAN
Cimbom, ihraç ettiği oyunculardan en büyük kârı Ozan Kabak'tan elde etti. Altyapıdan çıkan genç futbolcu 11 milyon euro'ya Stuttgart'a gitti. Aslan geçen sezon Rodrigues'i 9'a, Gomis'i 6'ya, Cavanda'yı 2.4'e ve Carole'ü 750 bin euro'ya sattı. G.Saray bir önceki sezon ise Ndiaye (16), Bruma (15), Podolski (2.6), Semih (2) ve Cenk Gönen'i (200 bin euro) göndermişti.
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