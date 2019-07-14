14 Temmuz 2019, Pazar

GALATASARAY

Fiorentina ile özel maç

Fiorentina ile özel maç
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 14.07.2019

Fatih Terim'in eski takımı , 'a hazırlık maçı teklif etti.

İtalyan devi, sarı-kırmızılı kulübe 10 Ağustos'ta hazırlık maçı yapma davetinde bulundu. Aslan, 7 Ağustos'ta 'da Akhisarspor ile finali yapacak. 'a daha önce de bir başka İtalyan ekibi Roma özel maç önerdi.
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