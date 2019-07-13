Son dakika... Henry Onyekuru Galatasaray'da!

Ve Henry Onyekuru gelecek sezon da Galatasaray'da forma giyecek. Geçtiğimiz sezonun özellikle ikinci yarısında gösterdiği performansla göz dolduran Henry Onyekuru'da beklenen haber geldi. Buna göre; Nijeryalı hücum kanat oyuncusu, gelecek sezon da Galatasaray’da!

Mısır'da düzenlenen Afrika Kupası'nda Güney Afrika'yı 2-1 yenerek yarı finale kalan Nijerya Milli Takım kadrosunda yer alan Henry Onyekuru'nun bir dakika bile forma giyememesi Galatasaray'ın işine yaradı. Akşam'ın haberine göre; Geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı ekipte 44 maçta 16 gol 4 asistlik performansıyla Avrupa devlerini peşinden koşturduğu iddia edilen Onyekuru için henüz resmi teklif yapılamaması oyuncuyu Cimbom'a yaklaştırırken, Everton teknik direktörü Marco Silva'nın açıklamaları ise 22 yaşındaki yıldızın geleceğini belirledi.

MARCO SILVA ONYEKURU'YU DÜŞÜNMÜYOR

Lookman – Bernard- Richarlison – Walcott gibi hücum hattına sahip olduğunu açıklayan Marco Silva'nın Henry Onyekuru'yu kadrosunda düşünmediği öğrenilirken, genç futbolcunun önümüzdeki sezon yeniden Galatasaray forması giyeceği ifade edildi. Fatih Terim'le iyi bir çıkış yapan oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olması Everton'ın da işine gelirken, Onyekuru'nun milli takımda Ahmed Musa – Iwobi ve Ighalo'nun arkasında kalması transfer söylentilerinin de sonunu getirdi.

ROHR'A GÖRE ONYEKURU ÇOK ÇALIŞMALI

Güney Afrika maçından önce Henry Onyekuru'nun neden oynatılmadığını açıklayan Nijerya Milli Takım hocası Gernot Rohr, kendisine yöneltilen sorulara 'Heny fizik olarak yeterli değil ve tecrübesiz forma giyebilmesi için Simon Moses, Chukwuezei Ighalo ve Musa'yı geçmesi lazım' dedi.