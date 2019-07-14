14 Temmuz 2019, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı

Galatasaray İstanbul etabını tamamladı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 14.07.2019

, 2019-2020 sezonu hazırlıklarının etabını sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki idman ısınma hareketleriyle başladı.

Ana bölümde 11'e 11 çift kale taktik oyun gerçekleştirilirken antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

, iki gün izin yaptıktan sonra 17 Temmuz Çarşamba günü 'ya giderek yurt dışı kamp hazırlıklarına başlayacak.



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