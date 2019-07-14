14 Temmuz 2019, Pazar
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Galatasaray yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı
Giriş Tarihi: 14.07.2019
Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarının İstanbul etabını sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki idman ısınma hareketleriyle başladı.
Ana bölümde 11'e 11 çift kale taktik oyun gerçekleştirilirken antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Galatasaray, iki gün izin yaptıktan sonra 17 Temmuz Çarşamba günü Avusturya'ya giderek yurt dışı kamp hazırlıklarına başlayacak.
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