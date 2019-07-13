Zeballos'ta limit 2 milyon Euro
Juventud’un 22 yaşındaki santrforu için 1.5 milyon euro öneren Cimbom, 2 milyon euro’dan fazla vermeyecek
Scout ekibinin harıl harıl çalıştığı Galatasaray'da sürpriz bir isim ortaya atıldı. Uruguay Süper Lig ekibi Juventud'un 22 yaşındaki santrforu Joaquin Zeballos için 1.5 milyon euro teklif edildi. Bu çarpıcı haberi Juventud Başkanı Yamandu Costa verdi. Sarı-kırmızılılar ile pazarlık yaptığını belirten Costa, anlaşma halinde transferin biteceğini duyurdu. Teknik Direktör Fatih Terim'in önüne gelen Zeballos için hemen Muslera'ya danışıldı. Tecrübeli kalecinin hemşerisi hakkında verdiği bilgiler dikkate alınarak teklif yapıldı. Zeballos için üst limiti 2 milyon euro olarak belirledi.
Futbola Uruguay ekibi Maldonado'da başlayan Zeballos, Huracan ve Juventud'da forma giydi. Kariyerinde 110 maç olan 1.77 boyundaki Zeballos 40 gol, 8 asist yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"