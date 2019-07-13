Zeballos'ta limit 2 milyon Euro

Juventud’un 22 yaşındaki santrforu için 1.5 milyon euro öneren Cimbom, 2 milyon euro’dan fazla vermeyecek

Scout ekibinin harıl harıl çalıştığı Galatasaray'da sürpriz bir isim ortaya atıldı. Uruguay Süper Lig ekibi Juventud'un 22 yaşındaki santrforu Joaquin Zeballos için 1.5 milyon euro teklif edildi. Bu çarpıcı haberi Juventud Başkanı Yamandu Costa verdi. Sarı-kırmızılılar ile pazarlık yaptığını belirten Costa, anlaşma halinde transferin biteceğini duyurdu. Teknik Direktör Fatih Terim'in önüne gelen Zeballos için hemen Muslera'ya danışıldı. Tecrübeli kalecinin hemşerisi hakkında verdiği bilgiler dikkate alınarak teklif yapıldı. Zeballos için üst limiti 2 milyon euro olarak belirledi.

Futbola Uruguay ekibi Maldonado'da başlayan Zeballos, Huracan ve Juventud'da forma giydi. Kariyerinde 110 maç olan 1.77 boyundaki Zeballos 40 gol, 8 asist yaptı.