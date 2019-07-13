13 Temmuz 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Belhanda satış listesinde

Belhanda satış listesinde
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 13.07.2019

Fas'ın Bladi gazetesi, Younes 'nın tarafından satış listesine konduğunu yazdı.

Geçtiğimiz kış, bir ekibiyle anlaştığını fakat teknik direktör 'in gitmesini istemediği 29 yaşındaki yıldıza bu kez izin verildiği ifade edildi. 'nda kötü oynadığı belirtilen Faslı yıldızın, Ligi'ne dönmek istemediği de iddia edildi. Younes 'nın satılarak; yapılacak yeni transferler için kaynak yaratılmak istendiği belirtildi.
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