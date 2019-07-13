13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Belhanda satış listesinde
Giriş Tarihi: 13.07.2019
Fas'ın Bladi gazetesi, Younes Belhanda'nın Galatasaray tarafından satış listesine konduğunu yazdı.
Geçtiğimiz kış, bir Suudi Arabistan ekibiyle anlaştığını fakat teknik direktör Fatih Terim'in gitmesini istemediği 29 yaşındaki yıldıza bu kez izin verildiği ifade edildi. Afrika Kupası'nda kötü oynadığı belirtilen Faslı yıldızın, Fransa Ligi'ne dönmek istemediği de iddia edildi. Younes Belhanda'nın satılarak; yapılacak yeni transferler için kaynak yaratılmak istendiği belirtildi.
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