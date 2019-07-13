Abdurrahim Albayrak'tan Emre Mor'a mesaj
Başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak, Emre Mor’a “Menajerlik şirketin ile sorununu hallet öyle gel. Fazla vakit kaybetme” dedi
Galatasaray İkinci BaşkanI Abdurrahim Albayrak'ın menajerlik şirketiyle sorun yaşayan Emre Mor ile görüştüğü bildirildi. Albayrak'ın genç kanat oyuncusuna "Bu sorunu hallet öyle gel. Vakit kaybetme. Hazırlıkları kaçırma" dediği bildirildi. G.Saray, Emre'nin kulübü Celta Vigo ile anlaşmış ancak menajerlik şirketi kendilerini devre dışı bıraktığı için Emre'yi mahkemeye vereceğini açıklamıştı. Öte yandan WBD Sports menajerlik şirketi yetkilisi Erik Alonso, İspanyol basınına konuştu ve "Bu davranışları tasvip etmiyoruz. Emre, aynı anda hem futbolcu hem menajer hem de aracı olamaz" dedi.
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