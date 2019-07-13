13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Ömer Bayram 200 bin Euro
Giriş Tarihi: 13.07.2019
Aslan'ın geçen sezon Akhisarspor'dan transfer ettiği Ömer Bayram, Ankaragücü yoluna girdi.
Sarı kırmızılı kulüp, Ankaragücü ile transfer görüşmelerine başlarken, 27 yaşındaki sol bek oyuncusunun bonservisi belli oldu. Sarı-kırmızılıların, Ankaragücü'nden 200 bin euro bonservis bedeli talep ettiği ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Ömer'in gidişine teknik patron Fatih Terim onay vermişti.
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