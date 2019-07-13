13 Temmuz 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Ömer Bayram 200 bin Euro

Ömer Bayram 200 bin Euro
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 13.07.2019

Aslan'ın geçen sezon Akhisarspor'dan ettiği , yoluna girdi.

Sarı kırmızılı kulüp, ile görüşmelerine başlarken, 27 yaşındaki sol bek oyuncusunun bonservisi belli oldu. Sarı-kırmızılıların, Ankaragücü'nden 200 bin euro bonservis bedeli talep ettiği ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Ömer'in gidişine teknik patron onay vermişti.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'dan Josef bombası! Galatasaray'dan Josef bombası!
İşte G.Saray'ın yeni golcüsü! Diagne satılınca resmen açıklanacak İşte G.Saray'ın yeni golcüsü! Diagne satılınca resmen açıklanacak
Fernando'nun yerine 2 isim birden! Fernando'nun yerine 2 isim birden!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör