12 Temmuz 2019, Cuma

GALATASARAY

Fernando resmen Sevilla'da! İşte bonservis bedeli

Fernando resmen Sevilla'da! İşte bonservis bedeli
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 12.07.2019 Giriş Tarihi: 12.07.2019

Kulübü, Reges'in Sevilla'ya olduğunu resmen açıkladı. Anlaşmaya göre Sevilla, Galatasaray'a 4.5 milyon Euro transfer bedeli ödeyecek.

Sarı-kırmızılıların KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Fernando Francisco Reges'in transferi konusunda Sevilla Football Club S.A.D. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Sevilla Football Club S.A.D. Şirketimize net 4.500.000 Euro transfer bedeli ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

FERNANDO'YA VEDA MESAJI

, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son iki sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen için veda mesajı yayınladı. Paylaşımda "Teşekkürler Fernando Reges! Yeni takımında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sevilla Fernando transferini böyle duyurdu

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