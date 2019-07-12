Fernando resmen Sevilla'da! İşte bonservis bedeli

Galatasaray Kulübü, Fernando Reges'in Sevilla'ya transfer olduğunu resmen açıkladı. Anlaşmaya göre Sevilla, Galatasaray'a 4.5 milyon Euro transfer bedeli ödeyecek.

Sarı-kırmızılıların KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Fernando Francisco Reges'in transferi konusunda Sevilla Football Club S.A.D. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Sevilla Football Club S.A.D. Şirketimize net 4.500.000 Euro transfer bedeli ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

FERNANDO'YA VEDA MESAJI

Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son iki sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen Fernando için veda mesajı yayınladı. Paylaşımda "Teşekkürler Fernando Reges! Yeni takımında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.