Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

Sarı-kırmızılı ekip daha sonrada koordinasyon ve çabukluk idmanı yaptı.

11'e 11 dayanıklılık çalışması yapan Galatasaraylı futbolcular, antrenmanın bu bölümünün öncesinde ve sonrasında üç kere rampada sprint çalıştı.

İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği çift idmanla devam edecek.