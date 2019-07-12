12 Temmuz 2019, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 12.07.2019

Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 'nde teknik direktör yönetimindeki antrenman, salon çalışmasıyla başladı.

Sarı-kırmızılı ekip daha sonrada koordinasyon ve çabukluk idmanı yaptı.

11'e 11 dayanıklılık çalışması yapan Galatasaraylı futbolcular, antrenmanın bu bölümünün öncesinde ve sonrasında üç kere rampada sprint çalıştı.

İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği çift idmanla devam edecek.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucular��n kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Fernando'dan Galatasaray'a şok sözler! Fernando'dan Galatasaray'a şok sözler!
Arda Turan G.Saray'a transfer olacak mı? Arda Turan G.Saray'a transfer olacak mı?
İşte G.Saray'ın yeni golcüsü! Diagne satılınca resmen açıklanacak İşte G.Saray'ın yeni golcüsü! Diagne satılınca resmen açıklanacak
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör