13 Temmuz 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Okan Kocuk 450 bin Euro

Okan Kocuk 450 bin Euro
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 13.07.2019

Muslera'nın arkasına kaliteli bir yerli kaleci takviye etmek isteyen , 'dan Okan Kocuk ile ilgileniyordu.

'dan almaya hak kazandığı 1 milyon liradan vazgeçen 23 yaşındaki file bekçisinin kulübünden ayrılmak için izin istediği ifade edildi. Sarı-kırmızılılardan Okan için 450 bin euro talep edildiği ortaya çıktı. Aslan'ın, yapılacak orta saha ve santrfor transferlerinin ardından Okan için harekete geçeceği belirtildi.
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