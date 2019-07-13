13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Bartali'den Pep idmanı!
Giriş Tarihi: 13.07.2019
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürürken, kampın yıldızı İtalyan kondisyoner Alberto Bartali oldu.
Futbolculara yaptırdığı kum antrenmanlarının dışında buzla şok soğutmalar yapan Bartali, sakatlanmaların önüne geçiyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in isteği üzerine Bartali'nin takıma prese dayalı oyun formatına göre yükleme yaptığı ifade edildi. Terim'in özellikle Pep Guardiola takımlarının sıkça yaptığı, "Topu çok hızlı sürede geri kazanma" silahını kullanmayı istediği öğrenildi. Öte yandan bugün yapılacak sabah antrenmanı basına açık olacak.
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