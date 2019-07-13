Falcao düşünüyor

Fransız basınının Galatasaray'a yazdığı ancak Yardımcı Antrenör Hasan Şaş'ın "İlgilenmiyoruz" dediği Radamel Falcao hakkında yeni açıklama geldi.

Monaco Sportif Direktörü Oleg Petrov, Kolombiyalı golcü için Çin dışında Avrupa takımlarından da teklif aldıklarını söyledi. Petrov, "1 yıl daha sözleşmesi var ama gelen teklifleri düşünüyor. Ne olacağını göreceğiz. Belki sezonu bizde tamamlar" dedi.