13 Temmuz 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Falcao düşünüyor

Falcao düşünüyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 13.07.2019

Fransız basınının 'a yazdığı ancak Yardımcı Antrenör 'ın "İlgilenmiyoruz" dediği hakkında yeni açıklama geldi.

Monaco Sportif Direktörü Oleg Petrov, Kolombiyalı golcü için dışında Avrupa takımlarından da teklif aldıklarını söyledi. Petrov, "1 yıl daha sözleşmesi var ama gelen teklifleri düşünüyor. Ne olacağını göreceğiz. Belki sezonu bizde tamamlar" dedi.

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